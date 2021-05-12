У Путина прогрессирует онкология, и деменция

На Западе все больше пишут о том, что Путин перенес тайно операцию в связи с онкологией. И если ранее подтверждения были в основном из «закрытых» источников в Кремле, то сейчас все более явно видны последствия этой операции.

Ранее уже сообщалось, что бывший начальник отдела по связям с общественностью МГИМО заявил, что у него есть источники в Кремле, которые подтвердили информацию об операции Путина.

Он также заявляет, что Путин уйдет с должности если не в начале года, то как минимум в середине-конце 2021. Также идут разговоры и о Паркинсоне.

«Второй диагноз намного опаснее первого, поскольку болезнь Паркинсона не угрожает физическому состоянию, а просто ограничивает публичные выступления. — заявляет источник. Операция же в 2020 году вероятно была связана с раком желудка.

Отдельно строятся предположения об «инсульте» у Путина. Ранее утверждалось, что первый инсульт он пережил в 2015 году, когда надолго исчез из поля зрения журналистов. В то же время после появления, президент РФ выглядел явно нездоровым и с серьезными ограничениями подвижности.

У 2018 году Путина обнаружили разрушение лица, которое можно идентифицировать как возможная онкология, либо злоупотребление процедурами косметологии. Вероятно, это может быть и костный рак, который часто возникает в преклонном возрасте. Как правило он распространяется по скулам, бедренной кости и позвоночнику.

Авторы публикации напоминают, что Путин уже давно страдает забывчивостью, что зачастую можно наблюдать в телерепортажах. В последнее время эта проблема резко обострилась. Путин все чаще забывает назначение окружающих его предметов, трогает и крутит их в руках: ручки, папки, тетради, статуэтки, как будто не может понять, для чего они предназначены и что с ними делать.

По утверждению кремлевских инсайдеров в быту эти проявления у него встречаются все чаще и дольше. Временами он и вовсе впадает в ступор и может находиться в таком состоянии около часа

Авторы публикации пишут, что в последнее время Путин жаловался на судороги в левой ноге.

Британские таблоиды выдвинули версию о том, что российский президент Владимир Путин болен и может досрочно уйти в отставку еще в конце 2020 года. Тогда на видео наблюдались явные признаки проблем со здоровьем у «вечного» президента. Однако Кремль всячески опровергал эти данные. Впервые об инсульте у Путина заговорили еще в 2013 году. В 2016 году Путин не смог стоя принимать парад 9 мая в Москве по причине, видимо скрытого недуга. Президент России с большим трудом дождался окончания парада на Кремлевской площади, что было заметно по его лицу, отметили ряд зарубежных СМИ.

Но тем не менее Путин все же присутствовал ан параде 9 мая, правда большую часть времени он провел сидя. Внешне президент РФ казался вполне здоровым, но сильно постаревшим и осунувшимся. Хотя возможно это только видимость.

Виктор Шевчук.