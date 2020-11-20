Путин перенес тяжелую операцию — у него болезнь Паркинсона и рак, пишут западные СМИ

Владимир Путин перенес тяжелую операцию — у него болезнь Паркинсона и рак, пишут западные СМИ, ссылаясь на различные источники. В частности заявляется, что его дни возможно сочтены, и с этим связана суета по возможной передаче власти в Кремле. Кроме того, нет пока полной уверенности, кто займет его место в экстренном случае. Операция в этом году вероятно была связана с раком желудка.

Ранее в этом месяце российский ученый и историк профессор Валерий Соловей заявил, что глава страны страдает дегенеративным заболеванием. Несмотря на опровержения Кремля, теперь Соловей утверждает, что 68-летний Путин также болен раком и в феврале ему сделали экстренную операцию.

Бывший начальник отдела по связям с общественностью МГИМО говорит, что у него есть источники в Кремле, которые подтвердили информацию.

Он также заявляет, что Путин уйдет с должности в начале следующего года.

«Если кого-то интересует точный диагноз, я не врач, и у меня нет этического права раскрывать эти проблемы», — сказал он, сообщает The Sun.

«Второй диагноз намного опаснее первого, поскольку болезнь Паркинсона не угрожает физическому состоянию, а просто ограничивает публичные выступления.

«Но есть смертельный диагноз».

Другой российский источник предположил, что Путину сделали операцию по поводу рака брюшной полости, пишет Mirror.