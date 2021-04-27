У Путина возможно второй инсульт — 9 мая он может не присутствовать

По словам источника в Кремле у Путина возможно второй инсульт и он может не присутствовать на параде 9 мая в Москве. Также вполне вероятно, что и переговоры, которые потенциально планируются между Москвой и Вашингтоном могут перенести на некоторый срок.

Первая информация о том, что у главы РФ инсульт появились в публикации Politico в начале неделе. Однако данные противоречивые, поскольку в то же время Путин явно был на публике. Возможно болезнь Путина проявилась и несколько раньше.

Британские таблоиды выдвинули версию о том, что российский президент Владимир Путин болен и может досрочно уйти в отставку еще в конце 2020 года. Тогда на видео наблюдались явные признаки проблем со здоровьем у «вечного» президента. Однако Кремль всячески опровергал эти данные. Впервые об инсульте у Путина заговорили еще в 2013 году. В 2016 году Путин не смог стоя принимать парад 9 мая в Москве по причине, видимо скрытого недуга. Президент России с большим трудом дождался окончания парада на Кремлевской площади, что было заметно по его лицу, отметили ряд зарубежных СМИ.

В 2018 году было опубликовано фото явно тяжело больного Путина. На фото, сделанном корреспондентом Михаилом Светловым, президент РФ Путин выглядит сильно постаревшим. По мнению опубликовавшего фото фотографа, Путин прошел какой-то курс лечения. Вероятно у Путина рак, предположил журналист и он возможно проходил химиоперапию.