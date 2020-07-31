Ваш дом — ваши двери, ваши ручки

Если вы собираетесь строить дом или облагораживать свою квартиру, то прежде всего задумайтесь о том, что как любой театр начинается с буфета и вешалки, ваш дом начинается с дверей. Двери в доме или квартире задают характер всем помещениям. Двери, это первое, что вы видите. когда приходите в гости. Тут важно понимать, что кажется ваших дверей зависит от ряда факторов и элементов, которые бросаются в глаза. Например анкора. Наиболее важно удачно соединить по дизайну вашу дверь и дверные ручки. О ручках в доме поговорим отдельно. А вот выбрать вы их можете из невообразимого количества в интернет магазине — просто купить дверную ручку , которая вам подойдет. Итак немного о подборе ручек. А как выбрать надежную дверь, это сюда. Но сейчас все же давайте про дверные ручки и их особенности.

В начале был проект

Выбирая и устанавливая дверь, вы смотрите на качество полотна двери и кроме того, на совпадение дизайна с комнатой или стенами дома. Ручка в этом случае — элемент дизайна. Лучше всего при проектировании ремонта заранее согласовать все элементы, а не делать по факту. Тогда проще всего обратиться к специалистам. Профессионал потратит намного меньше времени на подбор элементов и даст полезные рекомендации. Он может и сам заказать всю фурнитуру. По дверным ручкам лучше консультироваться отдельно. Их качество, цвета, принцип установки и работы. В целом это проще делать сразу в магазине перед покупкой. Вы можете представить фото дверей и комнаты, а затем консультант предложит вам варианты. В таком случае также экономится время и средства.

Консультант объяснить и нюансы установки дверных ручек.

Особенности дверных ручек

Если названия Colombo, AMIG, SIBA, DND, System furniture, ORO&ORO вам ничего не говорят, то конечно же давайте о простом. Ручки бывают самые разные. Как правило в основе большинства поворотный механизм разнообразной сложности. Есть и уникальные дизайны, которые вы можете найти на Ultradom.ua без труда. Здесь обширная база. Часто ручки включают и запорный замок. Иногда замок идет отдельно. Что ставить — зависит от дизайна. Более дорогие поворотные ручки идут с механизмом доводки запирания. Это очень удобно. Помните еще также, что ручки требуют и регулярного ухода. Смазывание ручек и замком, протирание от пыли и грязи. Если вы установили ручки в двери правильно, то они прослужат вам долго. Главное — выбирайте их качественными и ставьте правильно.