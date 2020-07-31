Как выбрать надежную дверь

Если театр начинается с вешалки, то дачный дом начинается с двери. Сегодня советы, на что обратить внимание при выборе входной двери, дает официальный спонсор игры «Накопи удачу — 3» (0+) — салон дверей ТОРЕКС в Череповце.

До разговора со специалистами салона дверей ТОРЕКС в Череповце не задумывалась о замене деревянной двери в моем дачном доме, которому исполнилось 30 лет. Летом и осенью после дождя дверь сложно закрыть — разбухает, зимой приходится повозиться с замком…

У качественной двери для дачного дома есть три функции: изоляция от внешней среды (холода, шума, пыли), защита от взлома и гармония со стилем дома (соответствие цвету стен и крыши). Входные двери бывают деревянными, пластиковыми и металлическими.

Выбор современного покупателя, который вкладывает деньги в надежность и долговечность, — это металлическая дверь. Она надежно защищает от холода и взлома, обладает высокой атмосферостойкостью. Еще один плюс — металлические двери имеют множество дизайн-решений, и запросто можно подобрать вариант, при котором ваш дачный дом старше 20 лет не будет казаться смешным с новой дверью. И да, современные технологии позволяют сделать дверь полностью «под дерево» — пока не потрогаешь, не отличишь.

Как выбрать качественную металлическую дверь для дома? Надежная входная дверь должна соответствовать ГОСТ 31173-2013. У продавца должен быть сертификат — вся продукция салонов дверей ТОРЕКС сертифицирована.

Значимый фактор при выборе двери — наличие или отсутствие тамбурной зоны в доме. Если тамбура нет, выбирайте дверь с терморазрывом. Это связано с тем, что двери проводят тепло и холод. Если на улице мороз, а внутри +20, то на поверхности металлической двери без терморазрыва образуется наледь и появляется ржавчина.

А какой утеплитель у двери? Этот вопрос задаст думающий покупатель. Лучше всего работают минимум три слоя, выполненных из качественных материалов: вспененного полиуретана, минеральной плиты, пенополистирола, пробки, фольгированного пенофола. Дополнительную защиту от холода обеспечивает МДФ-панель толщиной 10 — 20 мм.

Важный момент: стоит покупать дверь у производителя, который разработал несколько серий уличных дверей, а не одну модель. Еще лучше, если на заводе, как у компании «ТОРЕКС», есть своя испытательная лаборатория, где дверь и фурнитуру проверяют в условиях реальной эксплуатации.

Тонкостей много, поэтому важно обращаться к проверенным специалистам — репутация салонов дверей ТОРЕКС говорит сама за себя. Плюс у нашего партнера немало приятных бонусов: скидки, бесплатные замеры, много дверей в наличии и своя служба установки.

Источник: https://35media.ru/articles/2020/07/31/kak-vybrat-nadezhnuyu-dver