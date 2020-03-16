Март 16th, 2020

Диму Билана положат в психиатрическую клинику

Известного певца Диму Билана положат в психиатрическую клинику на длительную реабилитацию. Причина в злоупотреблении алкоголем и наркотиками, сообщают его родные и близкие. В течении последней недели у певца было несколько срывов.

Недавно выступление солиста должно было пройти в Кирове. Незадолго до старта мероприятия было официально сообщено о его аннулировании якобы вследствие того, что артист заболел.

На фоне такой новости многие поклонники не исключили, что шоу не состоялось не по причине недомогания вокалиста, а из-за его пристрастия к горячительным напиткам и наркотическим средствам.

Сейчас из различных источник пришло подтверждение — Дима Билан вынужден закончить музыкальную карьеру и лечь на длительное лечение. Он неспособен выступать на концертах. Как основная причина указаны проблемы с голосом.

«У него повреждена носоглотка из-за кокаина». — сообщил один из источников. — «А кроме того серьезное биполярное расстройство.»