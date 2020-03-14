Март 14th, 2020

Дима Билан завершает музыкальную карьеру из-за проблем с голосом.

Дима Билан ,из-за проблем с голосом ,не может больше выступать.К таким выводам пришли уже не только профессионалы,но и все,кто слышал его в последнее время.

Есть информация, что связки у певца отказывают из-за проблем со здоровьем, о которых уже не первый год пишут журналисты. Выглядит все так, что у Димы не просто частые простуды, а проблемы с иммунитетом. Не равнодушные к Билану люди обеспокоены, что певец еще и употребляет вредные вещества.

Голос у Билана и вправду стал другим. Даже на видео слышно, что Дима больше не может долго тянуть ноту, да и диапазон у него сузился.

Билан и сам понимает,что у него серьезные проблемы. Он все реже появляется на публике. А его продюсер,по инсайдерской информации,свернула некоторые долгосрочные проекты певца.