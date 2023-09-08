В ОП заявили, що «миротворча місія» Ватикану неможлива після слів Папи Франциска про велич Росії

Про це в інтерв’ю «24 каналу» сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Мені сподобалась реакція наших польських друзів – журналу Wprost. Вони розмістили конкретну карикатуру», — зазначив він.

Подоляк нагадав, що Польща є однією з найбільш католицьких країн світу, тому її реакція на заяву Папи Франциска показує ставлення до його слів усього католицького світу.

Фото: Wprost

«Перше – це абсолютно несвідоме, безумовно, але обнулення репутації Святого Престолу. Друге – це абсолютне обнулення будь-якої посередницької місії, яку міг би Ватикан виконувати. Немає сенсу говорити про посередника під назвою Папа Римський, якщо він займає абсолютно очевидну вже для всіх проросійську позицію», — наголосив радник керівника ОП.