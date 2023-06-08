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Зеленський прибув на Херсонщину

Президент Володимир Зеленський 8 червня прибув на Херсонщину, де російські окупанти підірвали Каховську ГЕС і затопили десятки населених пунктів.

 

«Робоча поїздка на Херсонщину. Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій.

Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи».

За словами Зеленського, важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи.

Також потрібно розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

8 июня, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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