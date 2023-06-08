За добу Каховське водосховище обміліло на 1 метр, вода продовжує спадати

Рівень Каховського водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 м − за минулу добу водосховище обміліло на майже 1 м, рівень води продовжує падати.

Джерело: Укргідроенерго, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

«За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр. На даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом».

Повідомляється, що наразі Укргідроенерго спільно з Укренерго опрацьовують можливі сценарії для зменшення негативних наслідків руйнування Каховської ГЕС.

Зокрема, коригують режим роботи гідроелектростанцій та накопичують воду вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду, щоб зменшити підтоплення на півдні країни.

Також з проєктним інститутом Укргідропроєкт опрацьовують проєкт зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення становить 5,61 метра.