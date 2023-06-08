Російська еліта вже не вірить, що Путін переможе у війні − Bloomberg

Представники російської еліти − навіть ту, які підтримують російське вторгнення в Україну, − уже зневірилися у здатності Путіна перемогти у війні і вважать «заморожений» конфлікт найкращим варіантом для Кремля зараз, пише Bloomberg.

Джерело: видання Bloomberg з посиланням на сім осіб, знайомих із ситуацією, які побажали залишитися невідомими

«Настрої глибокої похмурості щодо перспектив путінської війни в Україні охоплюють російську еліту, причому навіть найбільш оптимістично налаштовані вважають «заморожений» конфлікт найкращим можливим результатом для Кремля на даний момент.

Багато представників політичної та бізнес-еліти втомилися від війни і хочуть, щоб вона припинилася, хоча і сумніваються, що Путін зупинить бойові дії. Попри те, що ніхто не хоче виступати проти президента РФ через вторгнення, абсолютна віра в його лідерство похитнулася».

Співрозмовники видання вважають, що найбільш сприятливою перспективою стали б переговори наприкінці року, які перетворили б конфлікт на «заморожений» і дозволили б Путіну проголосити піррову перемогу росіян, утримавши частину захоплених українських територій.

Пряма мова ексрадника російського уряду Кирила Рогова, який залишив країну після початку вторгнення: «Еліти опинилися в глухому куті: вони бояться стати цапами-відбувайлами за безглузду війну. Дійсно дивно, наскільки поширеною серед російської еліти стала ідея про можливість того, що Путін не виграє цю війну».

Видання вважає, що зростаюча зневіра, ймовірно, посилить перекладання відповідальності за невдале вторгнення, яке вже призвело до гострих суспільних розбіжностей.