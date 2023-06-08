NBC News: Беспилотники, атаковавшие Москву, могли целиться в квартиры сотрудников разведки

Беспилотники, атаковавшие Москву 30 мая, могли целиться в квартиры сотрудников российской разведки, сообщила NBC News со ссылкой на источники в разведке и Конгрессе США.

По информации телеканала, в домах, которые были повреждены в ходе атаки, жили офицеры российских разведслужб.

По крайней мере один из домов связан со Службой внешней разведки, утверждает NBC News.

По данным компании, здание принадлежало одному из российских бюджетных учреждений, у которого есть контракты с воинской частью, связанной с СВР.

Была ли повреждена квартира кого-либо из сотрудников СВР или ранен кто-то из них, неясно, отмечает NBС News.

Удар по Москве несколькими беспилотниками был нанесён утром 30 мая.

Из трех долетевших до российской столицы беспилотников взорвался один.