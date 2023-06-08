Милли завил об активизации боевых действий в Украине

Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия в Украине активизировались, но предостерег от того, чтобы делать слишком большие выводы из ежедневных операций.

«На всей территории Украины, оккупированной Россией, наблюдается активность, и боевые действия несколько усилились», – заявил Милли в эксклюзивном интервью Associated Press.

По словам Милли, дело Украины объявлять об официальном начале контрнаступления, но украинские войска готовы к этой борьбе.

«По нашим оценкам, украинские военные хорошо подготовлены к любым действиям – вести наступательные бои или обороняться, – сказал он. – Они хорошо подготовлены».

Он также предупредил, что со временем характер боевых действий будет меняться.

«Как и Нормандская операция или любая другая крупная битва, война – это успехи и неудачи, – сказал Милли. – Будут дни повышенной активности и дни низкой активности, будут наступательные действия и оборонительные действия. Так что довольно долгое время будет движение туда-сюда».

США и их союзники и партнеры предоставили Украине оружие на миллиарды долларов и организовали широкий спектр боевой подготовки украинских сил, чтобы они могли обслуживать эту технику и подготовиться к долгосрочному контрнаступлению.

Милли заявил об этом в то время, как, по мнению многих, украинские силы выдвинулись вперед в ходе нового всплеска боевых действий на участках более чем тысячакилометровой линии фронта на востоке и юге.

Активизация боевых действий произошла после долгой зимней подготовки. Почти еженедельно США и их союзники поставляли Украине миллионы артиллерийских и других боеприпасов, а также все более смертоносные системы ПВО, включая зенитные ракетные комплексы «Пэтриот», танки, беспилотники и другое оружие.

Оценивая события предыдущего года, Милли сказал, что украинские силы хорошо защищали страну с начала вторжения в феврале до середины лета, а затем провели две успешных наступательных операции в Харькове и Херсоне.

Милли заявил, что он считает, что обучение и оружие, поставленное союзниками, в течение зимы, подготовили Украину к предстоящим боевым действиям.

«Было проведено много тренировок, было много поставок, другие страны, включая США, поставили много боеприпасов, – сказал Милли. – Они довольно хорошо подготовились к ведению общевойсковых операций. Поэтому я думаю, что они подготовились к тому, что им нужно делать, независимо от того, какой тип операции они проводят».