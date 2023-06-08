

Катрусин кінозал сьогодні рекомендує хороше кіно. Я його дивився лишедва рази, як й лише два рази прочитав твір, за яким фільм був знятий.

8 червня 1949 року побачив світ знаковий роман Джорджа Орвелла «1984».

Це мій улюблений антиутопічний роман, який я всім раджу, як й взагалі пізню прозу Орвелла.

Кілька цікавих фактів, про які можливо ви не знаєте:



1. Прототипом «Міністерства Правди» в романі була служба пропаганди BBC, в якій Орвелл працював під час війни.

2. Океанія, це, задумкою Орвелла, Британія майбутнього, якби в Британії в наступні роки «щось би пішло не так».

3. Значну частину життя Орвелл розповсюджував соціалістичні ідеї, поки не змінив кардиналльно свою думку під час Громадянської війни в Іспаніїї. З цього моменту він всіма силами ненавидів коммунізм. Але й капіталізм викликав в нього гикавку.

4. «Телекран» або Telescreen — доволі цікавий пристрій. Здивуєтесь, але сучасний глобальний Інтернет наближаєтсья до саме орвеловської моделі тотального нагляду. В кожного з нас є пристрій, який сам реокмендує, що вам дивитись, та постійно слідкує за вами. В ролі «Великого Брата», виступають лідери думок, які завжди слідують загальному тренду на моду, віру, етику та естетику. Сучасний «Прол» зазвичай сліпо довіряє цим міфічним ідоламта ідеям, але якщо він порушує правила, то може втратити прихильність в соціальних мережах та спільнотах, бути заблокованим, або навіть потрапити в буцигарню за свої неприйнятні суспільством думки.

5. Doublethink, або Двоєдумність — один з найкращих винаходів Орвелла. Це проста психологічна модель поведінки 90% людей на планеті Земля. Модель працює таким чином — кожна людина делегує третій особі (державі, начальнику, командиру, тощо) право вирішувати за неї як жити, що вживати, в що вірити, та за кого голосувати. Система працює за принципом «так було, є, та буде» і має біблейські корені, але загалом це один з еволюційних постулатів людства.

6. На відміну від «піраміди Маслоу» існує «піраміда Орвелла». Її основою є «проли» — 85% населення держави в Океанії, які не мають власних думок та фактично майна, та працюють задля забезпечення «Внутрішньої партії». «Внутрішня партія» — 2% населення Океанії, яка користується всіма благами,що виробляють підкорені «проли». Між ними знаходитьсядоволі великий прошарок «Зовнішньої партії» — частина анселення,яка нічого не виробляє. Її завдання — захищати тазабехпечувати діяльність «Внутрішньої партії». На вершині піраміди міфічна особа, якої в реальності й може не існувати — Bag Brother (Великий Брат). Він — дежело офіційної ідеології та сакралізаціїї цієї системи стосунків.

Фільм подивіться з дітьми старшими 14 років. Тоді можливо буде розуміння. Фільм знятий пречудово — я даюйому оцінку 9/10.Мінусодин бал — формат закороткий,щоб висвітлити детально ідеї книги.

Ну й побажання — зберігайте саме цінне в нашому світі, це власну голову, та власну родину.

Віталій Рождаєв.