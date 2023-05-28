Звідки взявся «Чужий», або що подивитись на вихідних

Ну що, шановні!

25 травня 1979 р. на екрани вийшов фільм «Чужий» режисера Рідлі Скотта з Сігурні Вівер у головній ролі.

Так шо знову про — «що подивитись на вихідних».

Але дивитись ми будемо не тих «чужих».

Фільм з бюджетом в 60 000 долларів був знятий Джоном Карпентером фактично в гаражі.

На одному фото в нас — Ден О’Беннон, який стане автором сценарію «Чужого», студентский дружбан Карпентера, та трошки відморожений чувак по життю.

А на другому фото — прототип «Чужого» з іронічного малобюджетного фільму Карпентера, якого О’Беннон зліпив своїми руками.

Базова ідея фільму «Чужий» була придумана О’Бенноном саме для сатирично-іронічної малобюджетки Карпентера.

Чи варто подивитись цей фільм? Ну, моя оцінка в нього не дуже висока. Вражає лише, як автори витягнули з 60 000 долларів роботу, яка отримала потім прокат, та окупилася кілька разів.

До-речі, О’беннон потім придумав кілька кассових сценаріїв фільмів, наприклад «Згадати все».

Фільм Карпентера вартий того, щоб подивитись лише тому, що ми побачимо в ньому кілька найвідоміших рішень та сюжетів, котрі потім будуть неодноразово використовуватись в Голлівуді.

Моя оцінка 7/10 — за ідейність та відношення вартість/еффективність.

Віталій Рождаєв