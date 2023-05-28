Польща значно збільшує чисельність армії

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази.

Про це 27 травня повідомив міністр під час церемонії з нагоди Дня ветеранів операцій за межами державного кордону, пише Polskie Radio.

Міністр національної оборони, Маріуш Блащак заявив, що одним із пріоритетів міністерства національної оборони є збільшення чисельності польського війська.

“Можу сказати, що сьогодні польське військо налічує 172 тисячі захисників. Я тут говорю про всіх військових – професійних, територіальної оборони. Нашою метою є те, аби військо нараховувало щонайменше 300 тисяч військових. Ми цю мету послідовно реалізовуємо. На підставі закону про захист вітчизни, прийнятого минулого року ми запровадили добровільну військову службу”, – сказав Блащак.