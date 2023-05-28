 
«  
  »

Лідери країн Балтії та Німеччини: «замороження» війни РФ проти України є неприйнятним

У разі заморозки війни, розв’язаної Росією проти України, та збереженням під контролем Кремля нині окупованої території, військова агресія Москви продовжиться у майбутньому, і подальші конфлікти неминучі.

Про це заявили лідери країн Балтії та Німеччини прес-конференції у Таллінні, повідомляє пресслужба естонського уряду.

Глави урядів країн зазначили, що подібне заморожування війни стане живильним середовищем для майбутніх конфліктів, що є неприйнятним.

Як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якщо РФ думає, що їй може зійти з рук захоплення частини території України, то «цього не станеться».

«Тому ми підтримуємо Україну стільки, скільки потрібно. Росія має вивести свої війська. Це — основа миру», — наголосив він.

За словами прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, Україна вирішує самостійно щодо закінчення війни та можливості розпочати переговори.

«Але, як щойно сказав Олаф Шольц, заморожений конфлікт буде лише живильним середовищем для майбутніх конфліктів. І ми не можемо цього допустити. Тому ми маємо покінчити із «сірими зонами» в Європі, зокрема в Україні», — заявила вона.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш звернув увагу, що Україна сама обиратиме формат переговорів, при цьому «очевидно, треба почати з того, що для цього потрібно повністю звільнити Україну».

Глава латвійського уряду переконаний, що відправною точкою для врегулювання має стати мирний план, представлений президентом України Володимиром Зеленським.

28 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  