Twitter вийшов з кодексу ЄС про дезінформацію

Соціальна мережа Twitter вийшла з добровільного Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише «Європейська правда» з посиланням на Bloomberg.

Twitter Inc. раніше цього року була єдиною великою технологічною платформою, яка не надіслала повного звіту до Європейського Союзу згідно з кодексом, якого компанія погодилася дотримуватися до того, як її поглинув Ілон Маск наприкінці 2022 року.

У звіті не вистачало даних і не було зобов’язань соціальної мережі щодо надання можливості фактчекерам, заявила у лютому Єврокомісія.

«Twitter виходить з добровільного Кодексу практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією. Але зобов’язання залишаються. Ви можете втекти, але ви не можете сховатися», – написав Бретон у Twitter пізно ввечері в п’ятницю.

Він сказав, що крім добровільних зобов’язань, боротьба з дезінформацією стане юридичним обов’язком з 25 серпня відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги. Twitter буде кваліфікуватися як «дуже велика онлайн-платформа», що вимагатиме від компанії боротися зі шкідливим контентом і подавати щорічні оцінки ризиків до комісії.

«Наші команди будуть готові до правозастосування», – додав Бретон.

Масові скорочення Маском робочих місць у Twitter, в тому числі звільнення всього брюссельського офісу компанії, викликали занепокоєння щодо того, чи зможе компанія внести необхідні зміни, щоб відповідати правилам ЄС.

Недотримання правил може коштувати бізнесу штрафів у розмірі до 6% річного доходу або навіть призвести до повної заборони платформи з боку Комісії.