ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили щонайменше 172,9 тис. росіян

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 30 березня 2023 року РФ втратила на українській землі:
- особового складу – близько 172 900 (+560) осіб
- танків – 3610 (+1)
- бойових броньованих машин – 6974 (+8)
- артилерійських систем – 2671 (+12)
- РСЗВ – 526 (+0) од.
- засобів ППО – 278 (+1)
- літаків – 306 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0)
- крилатих ракет – 911 (+0)
- кораблів /катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11)
- спеціальної техніки – 291 (+3).
Остаточні дані уточнюються.
«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголошують в Генштабі.
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