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ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили щонайменше 172,9 тис. росіян

ЗСУ нищать ворога втрати РФ
Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 172,9 тис. рашистів, 3610 танків, 2671 артилерійську систему та 278 засобів протиповітряної оборони

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 30 березня 2023 року РФ втратила на українській землі:

  • особового складу – близько 172 900 (+560) осіб
  • танків – 3610 (+1)
  • бойових броньованих машин – 6974 (+8)
  • артилерійських систем – 2671 (+12)
  • РСЗВ – 526 (+0) од.
  • засобів ППО – 278 (+1)
  • літаків – 306 (+0)
  • гелікоптерів – 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0)
  • крилатих ракет – 911 (+0)
  • кораблів /катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11)
  • спеціальної техніки – 291 (+3).

Остаточні дані уточнюються.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголошують в Генштабі.

30 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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