США роблять все можливе, щоб повернути РФ до виконання договору про ядерну зброю – Держдеп

США працюють над поверненням Росії до виконання договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — брифінг заступника речника Державного департаменту США Веданта Патела

«Росія вже порушила договір СНО-ІІІ (договір між США і РФ про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь – ред.).

США продовжать оцінювати наступні кроки РФ щодо невиконання договору та розглядатимуть додаткові контрзаходи».

Представник Держдепу наголосив, що договір щодо ядерної зброї має велике значення для США, оскільки посилює безпеку не лише Штатів, але й Росії та всього світу загалом.

«Тому ми продовжуємо робити все можливе, щоби повернути сторони до виконання вимог договору», – заявив Пател.