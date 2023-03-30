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Резніков: Контрнаступ розпочнемо в квітні-травні за кількома напрямками

резніков

Україна розпочне контрнаступ на сили армії РФ у квітні чи травні. Наступ планується за кількома напрямками.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю естонському ЗМІ ERR, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У Резнікова запитали, коли можна буде побачити передані від союзників танки Leopard на фронті.

«Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо», — сказав він.

Резніков вважає, що цього року будуть дуже позитивні зміни для України. Міністр впевнений, що українські військові продовжать визволяти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. 

30 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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