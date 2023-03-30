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Коефіцієнт зріс на користь ЗСУ: в Міноборони назвали співвідношення втрат українців і окупантів

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в окремі дні на сході України російська армія втрачає у десятеро більше бійців ніж наші війська

Про це інформує Ганна Маляр.

Повідомляється, що одна з головних задач — це знищення фізичної сили противника.

«На жаль, втрати — це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває. Але втрати ворога в рази більше», — пише Маляр.

Заступниця міністра оборони нагадала, що російські війська мають перевагу у кількості особового складу та озброєння, водночас втрат більше у Росії.

«Втрати були більші у них і у 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим», — підсумувала Маляр.

30 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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