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Кількість загиблих українських дітей унаслідок російської війни збільшилася до 466

Загиблі діти
Станом на ранок 30 березня відомо, що унаслідок повномасштабної війни Росії в Україні загинуло щонайменше 466 дітей та понад 943 зазнали поранень

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

«Станом на ранок 30 березня 2023 року більше ніж 1409 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 466 дітей загинуло та понад 943 отримали поранення різного ступеню тяжкості», — пише пресслужба.

Ці дані не остаточні, адже триває робота з їх встановлення інформації про дітей у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині — 446, Харківщині — 273, Київщині — 127, Херсонщині — 94, а також у Запорізькій області — 88, Миколаївській — 85, Чернігівській — 68, Луганській — 66 та Дніпропетровській — 66.

Учора 29 березня легківка на польовій дорозі наїхала на російську міну  в місті Барвінкове Ізюмського району Харківської області. Унаслідок вибуху загинув 16-річний хлопець.

Через обстріли рашистів пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 438 зруйновані повністю.

  • 23 березня, в Куп’янському районі Харківської області на ворожій міні підірвався цивільний чоловік. Унаслідок отриманих травм він загинув.
30 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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