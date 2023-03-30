Держдепартамент США: українські ЗМІ є лише «частково вільними»

Молода українська демократія бореться проти російських окупантів і водночас стикається з внутрішніми загрозами, які, насамперед, стосуються свободи слова. Дедалі більше сигналів свідчать про проблеми в цій сфері, тому українські ЗМІ є лише «частково вільними»

Такого висновку дійшли американські експерти, йдеться в щорічній доповіді щодо дотримання прав людини Державного департаменту США.

Гарантована Конституцією України свобода слова і преси була обмежена після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді влада блокує публікації, які вважає загрозою національній безпеці, але до списку потрапили й опозиційні телеканали, що вже багато років працюють в Україні, йдеться в документі.

Водночас у Держдепі назвали недостатнім рівень розслідування нападів на українських журналістів.

В американському уряді вважають, що загальнонаціональний телемарафон «Єдині новини», що стартував навесні 2022 року, може посилити контроль уряду над мовленням. Такі ж думки протягом року озвучували деякі політики та експерти, йдеться у документі.

Опозиційні телеканали «5 канал», «Прямий» і «Еспресо» були позбавлені права брати участь у марафоні. Влада ввела правило, яке дозволяло видаляти медіа з національних цифрових ефірних частот, якщо мовник відмовлявся скорочувати трансляцію власного контенту до менш ніж 12 годин. Це своєрідна цензура, і вищезгадані канали були покарані — тепер вони працюють тільки в інтернеті, заявили в американському уряді.

Також тут вважають, що суспільний мовник теж перебуває під тиском, оскільки влада вимагає від нього координації та підтримки державної політики.

«Місцеві осередки суспільного мовника стверджували, що високопоставлені представники Офісу президента та інших державних органів лобіювали наглядову раду мовника для підтримки відібраних кандидатів на ключові керівні посади», — йдеться в доповіді Держдепу.

Автори документа наголосили на тому, що, за інформацією представників української опозиції, об’єднаний марафон має ознаки не лише цензури, а й корупції. Зокрема, восени минулого року журналісти незалежного видання Bihus.Info з’ясували, що новинний блок для телемарафону продюсувала компанія «Кінокіт», пов’язана із заступником керівника Офісу президента України Кирилом Тимошенком.

Це пряме втручання влади в редакційну політику ЗМІ, наголосили в доповіді Держдепу.

Також в американському уряді вважають, що є багато питань щодо того, куди йдуть гроші платників податків, які влада виділяє на фінансування державних ЗМІ. За даними Цензор.НЕТ, у березні український уряд виділив телеканалам олігархів Ігоря Коломойського, Віктора Пінчука та Дмитра Фірташа еквівалент 5 мільйонів фунтів стерлінгів для виробництва контенту для державного телеканалу FreeДом.

Загалом на канал, який з початку війни дуже обмежив мовлення та можливості донести позицію української держави, вже виділено 9 мільйонів фунтів стерлінгів, йдеться в доповіді.

Також американські посадовці вважають, що український уряд може намагатися взяти під контроль усю інформацію, пов’язану з висвітленням бойових дій. У доповіді згадали ситуацію з українським військовим, командиром батальйону з позивним Купол, якого понизили в посаді після інтерв’ю The Washington Post. У ньому він висловив свою думку про ситуацію на передовій.

Відзначили в Держдепі США й те, що нещодавно ліцензію на мовлення отримав ще один державний телеканал — Міністерства оборони, який мовитиме під назвою ArmyTV. З посиланням на слова народного депутата Гео Лероса автори доповіді вказують на ймовірність того, що причиною створення нового медіа може бути те, що влада хоче мати ЗМІ з ексклюзивними правами на висвітлення війни, куди можна буде запрошувати «тільки тих героїв, які будуть її хвалити, щоб була повна цензура».

Автори доповіді наголосили на тому, що Україна прагне вступити до Євросоюзу за скороченою процедурою: «ЄС приділяє велику увагу стану справ з демократією та свободою слова. Україна має показати не словами, а ділами, що твердо стоїть на демократичних засадах, і навіть війна не може бути виправданням авторитарних виявів».

Раніше повідомлялось про те, що згідно із щорічним звітом правозахисної організації Freedom House Україна посіла 59-те місце у світі зі 100 й отримала статус «частково вільна» за рівнем свободи інтернету, втративши три сходинки в рейтингу в порівнянні з минулим роком. Свободу інтернету в країні підірвало повномасштабне вторгнення російських військ у лютому 2022-го, йдеться у звіті.