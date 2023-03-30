Через гігантську «діру» на Сонці до Землі наближається потужна магнітна буря

На поверхні Сонця утворилася величезна «дірка» у 20 разів більшу за Землю. Астрономи попереджають, що до 31 березня може початися спрямування сонячного вітру до Землі.

Про це пише New York Post.

Зазначається, що корональна діра пускає в бік Землі сонячні вітри зі швидкістю 2,9 млн км/год, які вдарять по нашій планеті в п’ятницю, 31 березня.

Корональні «діри» випускають у космос сонячний вітер, який може пошкодити супутники та викликати полярні сяйва на Землі.

За словами вчених, нова «діра» розташована близько до екватора Сонця. Корональні «діри» досить поширені, але зазвичай вони з’являються ближче до полюсів Сонця, звідки їх вітри вивергаються в космос.

Але коли Сонце наближається до піку активності, який відбувається приблизно кожні 11 років, ці «діри», швидше за все, з’являться поблизу екватора Сонця.

«Форма цієї корональної діри не особливо примітна. Однак її розташування робить її дуже цікавою», — каже доцент кафедри космічної та кліматичної фізики Лондонського університетського коледжу Даніель Вершарен.

Він уточнив, що сонячний вітер досягне Землі приблизно з вечора п’ятниці, 31 березня, до ранку суботи, 1 квітня.

Також вчені уважно стежать за ситуацією, щоб оцінити, чи вплинуть вітри на магнітне поле нашої планети та супутники — з потенційним додатковим впливом на Інтернет, мережі мобільного зв’язку та GPS.