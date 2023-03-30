Билеты на автобус. Как лучше добраться из Киева в Варшаву?

Как добраться из Киева в Варшаву? В последнее время маршрут пользуется особой популярностью у украинцев, ведь этот польский город открывает широкие возможности для путешествий по всей Европе. Кроме того, и сама Варшава предлагает множество вариантов для отдыха и деловых встреч. Так, в Старом городе находится более тысячи памятников архитектуры, исторических достопримечательностей и живописных локаций, есть множество парков и храмов. Во время путешествия можно посетить ряд гастрономических мест, где можно попробовать уникальные блюда местной кухни.

Сообщение между польской и украинской столицей налажено отлично и преодолеть расстояние в 1200 км можно любым видом транспорта. Наиболее удобным считается поезд, но приобретение билетов на него – настоящий квест. Именно поэтому, путешественники чаще выбирают автобусное сообщение. Купить билет на автобус Киев — Варшава можно с помощью онлайн-агрегатора, который позволяет не только оформить билеты в любое время, не выходя из дома, но сравнить цены, выбрать оптимальный вариант, ориентируясь на перевозчика и бюджет.

Автобусы в Варшаву из Киева

Автобусные рейсы между Киевом и Варшавой осуществляются по достаточно плотному графику. Из столицы Украины ежедневно отправляется около 20 автобусов, маршрут которых пролегает через несколько областей, а время в пути составляет 13-18 часов (в зависимости от перевозчика). При этом, каждый перевозчик старается предоставить разнообразные варианты, благодаря чему пассажиры могут выбирать, в ночное время ехать, или днем, заезжать во Львов, или сократить время в дороге за счет поездки по северной части Украины.

Международные автобусы отправляются из центрального автовокзала, до которого можно добраться на общественном транспорте. Некоторые прямые маршруты начинаются также с автостанции “Дачная”, “Киев”и “Выдубичи”, поэтому стоит обращать особое внимание на эту деталь. Прибывают рейсы из Киева, в основном, на автовокзал, расположенный рядом с железнодорожной станцией “Заходня”, что весьма удобно. Отсюда можно всего за девять минут добраться до аэропорта или подобрать варианты стыковки и продолжить путешествие по Европе поездом. В некоторых случаях перевозчики указывают другую точку отправления автобуса. Это дает возможность снизить цену билета, ведь из нее вычитается стоимость договора с автовокзалом. Во время покупки проездных документов следует внимательно изучить информацию на билете и прибыть к месту отправки заблаговременно.

Цена билета на автобус Киев — Варшава

Стоимость поездки из Киева в Варшаву автобусом варьируется в зависимости от перевозчика, наличия пересадок и маршрута. Средняя цена составляет около 1200 грн, однако ряд перевозчиков предоставляет скидки для различных категорий пассажиров в зависимости от сезона. Это позволяет существенно сэкономить на поездке, однако для тех, кто хочет максимально снизить расходы на путешествие, есть и другой вариант, состоящий из нескольких этапов:

Добраться из Киева во Львов любым предпочтительным транспортом. Пересесть на маршрутку до Шегини (стоимость билета около 50 грн). Перейти границу пешком, сесть на автобус, следующий до вокзала Перемышля, и продолжить поездку в Варшаву любым предпочтительным транспортом.

Международные рейсы по маршруту Киев — Варшава предоставляют пассажирам максимально комфортные условия. В большинстве своем это современные автобусы с мягкими откидными креслами, Wi-Fi, мультимедийными экранами, рядом дополнительных услуг и отличным сервисом.