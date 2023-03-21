США обвинили Китай и Россию в блокировке действий СБ ООН в отношении Северной Кореи

Соединенные Штаты в понедельник обвинили Китай и Россию в том, что они мешают Совету Безопасности ООН влиять на Северную Корею, осуществившую в последние дни беспрецедентную серию запусков межконтинентальных баллистических ракет, что является нарушением многочисленных резолюций ООН, ставя под угрозу международную авиацию и безопасность на море.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании СБ ООН, что китайский и российский «обструкционизм» побуждает Северную Корею «безнаказанно запускать баллистические ракеты» и заниматься разработкой современного и опасного оружия.

После заседания Томас-Гринфилд зачитала заявление от имени входящих в СБ ООН Эквадора, Франции, Японии, Мальты, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенного Королевства, а также Южной Кореи, в котором осуждаются запуски.

Представители вышеупомянутых государств заявили, что этот кризис угрожает не только региону, но и глобальному миру и стабильности, и призвали Совет Безопасности снова выступить единым фронтом. В отличие от комментариев Томас-Гринфилд, в заявлении не упоминались Китай и Россия, хотя речь при этом шла о действиях Москвы и Пекина.

Совет Безопасности ввел санкции после первого ядерного испытания, осуществленного Северной Кореей в 2006 году и с годами ужесточил их, приняв в общей сложности 10 резолюций, направленных — пока безуспешно — на обуздание ядерной и ракетной программ КНДР и прекращение их финансирования. В последней резолюции о санкциях, принятой Советом в декабре 2017 года, СБ ООН обязался дополнительно ограничить экспорт нефти в Северную Корею, если она запустит межконтинентальную баллистическую ракету.

Китай и Россия в мае 2022 года наложили вето на инициированную США резолюцию, предусматривающую введение новых санкций, в том числе в отношении экспорта нефти, в связи с серией запусков межконтинентальных баллистических ракет. Вместо новых санкций сейчас необходимо возобновить диалог между Северной Кореей и Соединенными Штатами, заявили они и поддержали эту позицию в понедельник.

Заседание состоялось в разгар крупнейших за последние годы военных учений США и Южной Кореи, которые включали в себя компьютерное моделирование, полевые учения и совместные полеты американских дальних бомбардировщиков B-1B с южнокорейскими боевыми самолетами. Северная Корея заявила в понедельник, что смоделировала ядерную атаку на Южную Корею с помощью баллистической ракеты в минувшие выходные. Это был пятый пуск баллистической ракеты в этом месяце в знак протеста против военных учений.

Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что в 2018 году Северная Корея выступила с «позитивной инициативой отказаться от ядерного оружия в обмен на безопасность», заявив Совету, что «американская сторона не продемонстрировала добрую волю, упустив важную возможность для достижения денуклеаризации полуострова.»

Томас-Гринфилд возразила, что это неправда, даже если Северная Корея временно прекратила испытания.

«Множество запусков, которые мы видели, продемонстрировали всем нам, что (Северная Корея) продолжает развивать свои программы в пределах своих границ», – сказала она.

Гэн и заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева обвинили Соединенные Штаты в эскалации напряженности в связи с текущими военными учениями, отвергнув заявление Томас-Гринфилд о том, что учения носят давний, рутинный и чисто оборонительный характер.

Представители Пекина и Москвы подчеркнули, что Совет Безопасности должен сосредоточиться на снижении напряженности на Корейском полуострове, и призвали членов СБ ООН поддержать их резолюцию, предложенную в ноябре 2021 года, которая отменяет некоторые санкции, чтобы стимулировать диалог между Соединенными Штатами и Северной Кореей и уменьшить влияние санкций на население КНДР.

Гэн заявил, что предложенная ими резолюция направлена на то, чтобы побудить Северную Корею возобновить переговоры и создать условия для ослабления напряженности. Евстигнеева заявила, что резолюция «специально направлена на достижение политико-дипломатического урегулирования».

Томас-Гринфилд подтвердила, что предложение США о проведении переговоров с Пхеньяном остается в силе. Однако, по ее словам, в своих выступлениях в понедельник ни китайский, ни российский дипломаты даже не призвали Северную Корею прекратить испытания, и их резолюция вознаградит Пхеньян за невыполнение резолюций Совета Безопасности, запрещающих пуски баллистических ракет и ядерные испытания.

«Они лишают свой собственный народ необходимой гуманитарной помощи, которая облегчит его страдания и позволит международному сообществу прийти и предоставить необходимую гуманитарную помощь», — сказала Томас-Гринфилд.