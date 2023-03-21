Росіяни пробують досягти хоча б незначних успіхів перед втратою ініціативи на полі бою – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що російські вояки збільшили темп операцій та активізувалися, аби досягти незначних успіхів перед тим, як вони втратять ініціативу на полі бою.

У звіті інституту йдеться про те, що російські війська досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях на тлі повідомлень про збільшення темпів російських операцій навколо Авдіївки.

Станом на 20 березня російські війська, ймовірно, здобули додаткові позиції на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході від Бахмута між Богданівкою та Хромовим.

ISW повідомляв, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до значних втрат і, ймовірно, є помилковою спробою відволікти українські сили від інших ділянок фронту.

У той же час аналітики ISW не помітили, щоб російські війська зосереджували значну бойову силу на околицях Донецька, і малоймовірно, що окупанти зможуть витримати цей тимчасово збільшений темп.

За оцінками ISW, загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські війська можуть активізувати зусилля, щоб досягти навіть незначних успіхів, перш ніж втратять ініціативу на фронті в Україні.