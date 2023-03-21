Київ і Пекін планують розмову між Зеленським та Сі — медіа

Київ і Пекін ведуть переговори щодо планування телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення пропозиції Пекіна щодо мирного плану для України. Про це український посадовець повідомив американському телеканалу CNN.

Якщо дзвінок відбудеться, це буде перша розмова між двома лідерами, але український високопосадовець додав, що «нічого конкретного не заплановано».

При цьому віце-прем’єрка України Ірина Верещук в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera заявила, що Київ чекає на підтвердження від Пекіна щодо того, чи відбудеться розмова між Зеленським і Сі. «Не знаю, чекаємо підтвердження, — сказала Верещук. — Це був би важливий крок. Їм є що сказати одне одному».

Сі Цзіньпін прибув до Москви напередодні з триденним державним візитом у понеділок, щоб зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним. На порядку денному — війна Росії в Україні та мирна пропозиція Китаю. Сі став першим лідером іноземної держави, який зустрінеться з Путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента.

«Те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, дозволяє припустити, що Китай не відчуває відповідальності за притягнення Кремля до відповідальності за звірства, скоєні в Україні», — сказав напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він також підкреслив, що якщо мирний план Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, він спрямований на затягування часу і не буде конструктивним.

А координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США висловлюють стурбованість тим, що Китай у Росії може домовлятися про перемир’я в Україні, при якому російські війська залишаться на окупованих територіях.

Раніше Голос Америки повідомляв, що візит японського прем’єр-міністра Фуміо Кісіди до Києва на тлі державного візиту китайського керівника Сі Цзіньпіня у Москві став ще однією ознакою протилежностей між Китаєм і західними країнами та союзниками в оцінках російської війни проти України.

У статті використано матеріали Reuters