Bloomberg дізнався подробиці ймовірного затримання Трампа

Про це пише Bloomberg.

Джерела американського видання стверджують, що на Дональда Трампа не вдягатимуть кайданки у разі висунення йому звинувачень.

За інформацією співрозмовника Bloomberg, у Трампа знімуть відбитки пальців та сфотографують його у профіль та анфас, але не вестимуть його перед репортерами в наручниках та не поміщатимуть у камеру. Джерело заявило, що він, ймовірно, залишиться під вартою агентів секретної служби, відряджених для його охорони.

Сам Трамп раніше стверджував, що його вже 21 березня можуть взяти під варту та закликав своїх прихильників до протестів.

Справа пов’язана з виплатою у 2016 році великої суми порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про роман з Трампом, який нібито трапився кількома роками раніше. $130 тис., ймовірно, було проведено через підставну фірму тодішнім адвокатом експрезидента Майклом Коеном, якому відшкодувала витрати Trump Organization, оформивши їх як юридичні витрати.

Сам експрезидент заперечує зв’язок із Деніелс та порушення податкового законодавства. Захист Трампа намагається довести, що Коен діяв із власної ініціативи.