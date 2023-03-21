Байден подписал закон об обнародовании материалов о происхождении Covid-19 Белый дом призвал Си Цзиньпина попросить Путина уважать суверенитет Украины » 92-летний медиамагнат Руперт Мердок объявил, что женится в пятый раз Медиамагнат, Руперт Мердок, владеющий многочисленными СМИ, кинокомпаниями и издательствами в разных странах мира, объявил, что женится на своей новой пассии Энн Лесли Смит, в прошлом работавшей капелланом в полиции. Этот брак станет пятым для 92-летнего миллиардера, который недавно разошелся с Джерри Холл — бывшей супругой Мика Джаггера. Мердок познакомился с 66-летней Смит в сентябре прошлого года во время мероприятия на его виноградниках в Калифорнии. «Меня ужасала возможность снова влюбиться, но я знал, что этот раз будет последним. Лучше пусть он будет последним. Я счастлив», — сказал Мердок газете New York Post, которая входит в его международную медиаимперию. Мердоку, чье состояние оценивается более чем в 20 млрд долларов, принадлежит множество влиятельных печатных изданий и телеканалов консервативной направленности по всему миру. В их числе, например, британский таблоид Sun и более респектабельная Times, а также американская Wall Street Journal и телеканал Fox News. Предыдущим мужем избранницы Мердока был Честер Смит, певец в стиле кантри и медиаменеджер. «Последние 14 лет я вдова. Как и Руперт, мой муж был бизнесменом. Работал в местных газетах, развивал радио- и телеканалы, помогал продвигать Univision [испаноязычное телевидение в США]. Поэтому я с Рупертом говорю на одном языке. Мы разделяем общие убеждения», — поделилась Смит с New York Post. «Для нас обоих это дар от Бога», — добавила она. АВТОР ФОТО,REUTERS Подпись к фото, Недавно Мердок побывал на игре Супербоул вместе с дочерью Элизабет (слева) и Энн Лесли Смит Мердок и Смит планируют сыграть свадьбу предстоящим летом. После этого молодожены собираются жить на четыре дома: в Калифорнии, Монтане, Нью-Йорке и Великобритании, рассказал медиамагнат. Со своей предыдущей супругой, экс-супермоделью Джерри Холл Мердок разошелся в прошлом году. Прежде он был женат на австралийской стюардессе Патрисии Букер, журналистке с шотландскими корнями Анне Манн, а также предпринимательнице китайского происхождения Венди Денг. От прежних браков у Мердока есть шесть детей. Мердок также рассказал газете, что предложение своей избраннице он сделал в День Святого Патрика, небесного покровителя Ирландии, объяснив, что на одну четверть является ирландцем. Миллиардер добавил, что, предлагая невесте руку и сердце, он чрезвычайно волновался.