«Зернову угоду» продовжили на 120 днів

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Він зазначив, що дію документу продовжено на чотири місяці, тобто на 120 днів.

«Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і до сьогодні 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу», — наголосив Кубраков.

Він додав, що водночас головним викликом є пришвидшення інспекційних перевірок у Туреччині, які дозволять світові отримати більше української агропродукції. Також він наголосив, що наразі триває робота над долученням до «зернової ініціативи» портів Миколаївщини та розширенням номенклатури вантажів.

«Україна була і залишається міцно вбудованою в світову економіку та ринки. Можливість експортувати більше дозволить зняти інфляційні ризики, а як наслідок і соціальну напругу у багатьох країнах світу», — написав Кубраков.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також повідомив про продовження терміну дії «зернової угоди»,

«В результаті наших переговорів з обома сторонами ми забезпечили продовження терміну дії угоди, який спливає 19 березня», — сказав він.