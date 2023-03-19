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У Міноборони запевнили, що мобілізованих без підготовки не відправляють на передову

У Міноборони запевнили, що мобілізованих без підготовки не відправляють на передову

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевняє, що мобілізованих не направляють на передову без належної підготовки, а питання розсилок повісток через «Дію» не обговорюється — Маляр у Telegram

 Заступниця міністра заявила, що російська пропаганда використовує фейки та міфи для дискредитації мобілізації в Україні.

«Наразі повістки через «Дію» не видають. І питання це не опрацьовується», — підкреслила вона.

Маляр наголосила також, що в Україні не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. Військовозобов’язана жінка може отримати повістку лише для уточнення даних. Бо вони, згідно з законом, повинні це робити що 5 років.

«Ще один російський наратив, що мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут.

Насправді, мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання.

19 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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