У Міноборони запевнили, що мобілізованих без підготовки не відправляють на передову

Заступниця міністра заявила, що російська пропаганда використовує фейки та міфи для дискредитації мобілізації в Україні.

«Наразі повістки через «Дію» не видають. І питання це не опрацьовується», — підкреслила вона.

Маляр наголосила також, що в Україні не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. Військовозобов’язана жінка може отримати повістку лише для уточнення даних. Бо вони, згідно з законом, повинні це робити що 5 років.

«Ще один російський наратив, що мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут.

Насправді, мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання.