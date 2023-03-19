Трамп заявив про імовірний арешт у вівторок

Експрезидент США Дональд Трамп очікує, що у вівторок, 21 березня, його заарештує окружний прокурор Манхеттену. Він закликав своїх прихильників протестувати

Про це інформує AP.

«Провідного кандидата від Республіканської партії і колишнього президента США буде арештовано у вівторок наступного тижня», — ідеться в повідомленні, яке з’явилося в суботу вранці на сторінці Трампа в соцмережі Truth Social.

У ньому Трамп заявив, що прокурор Нью-Йорка наразі розглядає звинувачення у справі про приховування грошей, виплачених жінкам, які повідомляли про сексуальні контакти з ним. Експрезидент написав також про «незаконний виток інформації» з офісу окружного прокурора Манхеттена. Це, на думку Трампа, вказує на плани його затримати.

Крім того, колишній президент США у своєму дописі вкотре згадав «вкрадені» президентські вибори 2020 року. Він закликав своїх прихильників до протестів. Подібне вже ставалося 6 січня 2021 року, коли його виборці штурмували Капітолій. Після таких висловлювань політика заблокували у низці соцмереж.

«Протестуйте, поверніть нашу націю», — закликав Трамп.

Видання зазначає, що Трамп не надав жодних доказів, які б свідчили, що колишнього президента США безпосередньо проінформували про очікуваний арешт. Також колишній президент Сполучених Штатів не уточнив, звідки він дізнався про такі плани.

Прокуратура своєю чергою відмовилася «підтверджувати або коментувати» питання, які стосуються посади Трампа й потенційних звинувачень. Водночас правоохоронні органи в Нью-Йорку, за інформацією видання, готуються до того, що експрезиденту США можуть висунути звинувачення.

AP також пише, що публікація Трампа за 18 березня перегукується з його публікацією за літо минулого року. У ній він стверджував, що ФБР обшукує його будинок у межах розслідування щодо можливого зловживання секретними документами.