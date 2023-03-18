Трамп та його родина приховали подарунки від голів інших країн на понад $290 тис., — палата представників

Про це свідчить документ палати представників США.

Зазначається, що адміністрація Трампа не повідомила про понад сотню іноземних подарунків, зроблених президенту та його родині, вартість яких перевищувала поріг звітності. Так, згідно з американським законодавством президентам і федеральним чиновникам заборонено зберігати іноземні подарунки дорожче за $415: вони мають передаватися на зберігання державі.

Хоча Білий дім повідомив Державний департамент про деякі іноземні подарунки з 2017 по 2019 рік, він не повідомив про всі іноземні подарунки, отримані за цей час. Колишній президент Трамп і перша сім’я не повідомили про понад 100 них загальною вартістю понад $291 тис.

Серед подарунків є шовковий килим від президента Узбекистану Шавката Мірзієєва, кинджал з руків’ям зі слонової кістки від Таміма бін Хамад Аль Тані, еміра Катару, та золоті ключки для гольфу від екс-прем’єра Японії Сіндзо Абе.