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США планують до вересня надати Україні додаткові $7,4 млрд допомоги

США планують до вересня надати Україні додаткові $7,4 млрд допомоги

США мають намір до вересня цього року виділити Україні додатково $7,4 мільярда допомоги заява постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, яку цитує «Укрінформ»

 «США після вторгнення (РФ – ред.) надали майже $2 мільярди гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже $15,5 мільярдів прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові $7,4 мільярда до вересня».

Томас-Грінфілд нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити $3,9 мільярда для агентств і неурядових організацій для забезпечення гуманітарною допомогою людей в Україні, а також $1,7 мільярда для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.

Вона також закликала міжнародну спільноту надалі докладати зусиль на підтримку українців.

18 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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