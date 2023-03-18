США планують до вересня надати Україні додаткові $7,4 млрд допомоги

«США після вторгнення (РФ – ред.) надали майже $2 мільярди гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже $15,5 мільярдів прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові $7,4 мільярда до вересня».

Томас-Грінфілд нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити $3,9 мільярда для агентств і неурядових організацій для забезпечення гуманітарною допомогою людей в Україні, а також $1,7 мільярда для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.

Вона також закликала міжнародну спільноту надалі докладати зусиль на підтримку українців.