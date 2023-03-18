США планують до вересня надати Україні додаткові $7,4 млрд допомоги АТАКА УДАРНИХ ДРОНІВ: знищено 11 із 16 «шахедів» » Ордер на арешт Путіна виправданий – Байден Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив військові злочини — Байден, якого цитує The New York Times «Я думаю, що це (ордер МКС на арешт Путіна – ред.) виправдано. Путін явно вчинив військові злочини». Байден наголосив, що рішення суду в Гаазі видати ордер є «дуже сильною позицією». При цьому він відзначив, що США не є членом МКС. Передісторія: У жовтні минулого року уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова повідомила Путіну, що «всиновила» викрадену з Маріуполя дитину. За її словами, лише станом на жовтень до РФ вивезли до 2 тис. дітей-сиріт із соціальних закладів, а 350 дітей з Донбасу вже «прилаштовані» у прийомні родини у 16 регіонах РФ.