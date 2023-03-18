Ордер на арешт Путіна виправданий – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив військові злочини — Байден, якого цитує The New York Times
«Я думаю, що це (ордер МКС на арешт Путіна – ред.) виправдано. Путін явно вчинив військові злочини».
Байден наголосив, що рішення суду в Гаазі видати ордер є «дуже сильною позицією».
При цьому він відзначив, що США не є членом МКС.
Передісторія:
- У жовтні минулого року уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова повідомила Путіну, що «всиновила» викрадену з Маріуполя дитину. За її словами, лише станом на жовтень до РФ вивезли до 2 тис. дітей-сиріт із соціальних закладів, а 350 дітей з Донбасу вже «прилаштовані» у прийомні родини у 16 регіонах РФ.
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