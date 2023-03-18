Байден: Путин «явно совершил военные преступления»

Президент США Джо Байден, улетая в пятницу из Белого дома в свой дом в штате Делавэр, прокомментировал по просьбе журналистов решение Международного Уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Владимира Путина.

«Я думаю, это оправдано», — сказал Байден. Он отметил, что МУС не признан Соединенными Штатами, но добавил, что ордер «является очень сильным аргументом». «Он явно совершил военные преступления», — заявил Байден.

США, отдельно от Международного Уголовного суда, пришли к выводу, что российские войска совершили военные преступления в Украине, и поддерживают привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений. Об этом представитель Госдепартамента сделал письменное заявление для агентства Reuters.

«Нет никаких сомнений в том, что Россия совершает военные преступления и злодеяния в Украине, и мы ясно дали понять, что виновные должны быть привлечены к ответственности, — говорится в заявлении Госдепартамента. — Решение прокурора МУС было принято независимо, на основании имеющихся у него фактов».

Решение МУС обязывает 123 государства, подписавших Римский статут, арестовать Путина и передать его для судебного разбирательства в Гаагу, если он окажется на территории этих государств.

МУС считает, что Путина необходимо арестовать по подозрению в незаконной депортации украинских детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Российскую Федерацию. По тем же обвинениям МУС также выдал ордер на арест Уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

Украина официально заявляет, что более 16 000 украинских детей были незаконно перемещены в Россию или на оккупированные Россией территории Украины.

В отчете исследователей Йельского университета, опубликованном в феврале 2023 года говорится, что Россия удерживает не менее 6000 украинских детей в Крыму, который Москва аннексировала у Украины в 2014 году. В отчете указано не менее 43 лагерей и других учреждений, где содержались украинские дети.

Прокурор МУС Карим Хан год назад начал расследование возможных военных преступлений России, преступлений против человечности и геноцида в Украине. Во время своих четырех поездок в Украину он говорил, что расследует предполагаемые преступления против детей и нападения на гражданскую инфраструктуру Украины.