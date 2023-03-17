Шольц призвал обеспечить Украину боеприпасами

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что крайне важно в самые кратчайшие сроки обеспечить Украину новыми боеприпасами, чтобы она могла противостоять российскому вторжению, и пообещал оперативные действия со стороны ЕС.

«Очень важно, чтобы мы быстро обеспечили Украину необходимыми боеприпасами», – заявил Шольц, выступая в нижней палате германского парламента, пообещав, что на саммите в Брюсселе на следующей неделе будут приняты соответствующие решения.

Он сказал, что государства-члены ЕС «примут меры для обеспечения еще более качественных, непрерывных поставок».

«Мы готовы открыть наши проекты закупок и для других государств-членов», – сказал Шольц.

Западные сторонники Украины предупреждают, что Киев испытывает острую нехватку снарядов для гаубиц, поскольку украинские военные ежедневно используют их тысячами в борьбе с российским вторжением.

Киев заявлял ЕС, что ему нужно 350 тысяч снарядов в месяц, чтобы отражать российские атаки и организовать собственное контрнаступление.