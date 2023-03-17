Лівійська армія знайшла 2,5 тонни урану

Про це передає ВВС і Fox News.

За словами військових, вони знайшли бочки з ураном недалеко від кордону з Чадом.

Командир підрозділу зв’язку, генерал ЛНА Халед аль-Махджуб у коментарі Al Jazeera зазначив, що бочки з ураном знайшли за 5 кілометрів від того місця, де вони мають бути.

Він також опублікував відео, на якому видно 18 синіх контейнерів, де начебто зберігається ядерний матеріал.

Проте МАГАТЕ заявляє, що наразі «працює над перевіркою» повідомлень національної армії.

«Надходять повідомлення у ЗМІ про знаходження матеріалу. МАГАТЕ активно працює над їх перевіркою», — наголосили в Агенстві.

Зниклий матеріал представляв радіологічний ризик та проблеми ядерної безпеки, додали фахівці.