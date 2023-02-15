Tesla змінила ціни на свої авто в США вчетверте за два місяці

Автовиробник Tesla змінив ціни на одну версію кожного зі своїх седанів Model 3 і кросоверів Model Y у США, що стало четвертим коригуванням цін з початку року.

Про це пише Reuters.

Так, Tesla підвищила ціну на кросовер Model Y на 1 тис доларів — до 58 990 доларів. Компанія знизила ціну на задньопривідний седан Model 3, свою найдешевшу модель, на 500 доларів — до 42 990 доларів.

Обидва автомобілі мають право на отримання федеральних податкових пільг у розмірі $7,500.

«У січні Tesla провела масштабне зниження цін на весь свій модельний ряд і на всіх своїх основних ринках.

Відтоді компанія коригує ціни в режимі онлайн з частотою, яка є незвичною для галузі», — нагадує агентство.

Після нещодавніх змін, версія Model Y, яка має вищу максимальну швидкість і нижчу підвіску, все ще коштує приблизно на 16% дешевше, ніж на початку січня для американських клієнтів.

Ціни на дві інші версії Model 3 і Model Y, що продаються в США, у вівторок не змінилися.

Tesla підвищила ціну на Model Y Long Range на початку цього місяця на американському ринку після того, як уряд підняв верхню межу ціни на кросовери, які мають право на пільги з податку на прибуток.

Минулого місяця генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що замовлення на автомобілі приблизно вдвічі перевищили обсяги виробництва компанії в січні після першого раунду зниження цін.

Маск сказав, що високий попит спонукав компанію зробити перше невелике підвищення ціни на Model Y і що компанія зосередиться на ціні, щоб стимулювати попит, оскільки економіка рухається до того, що, на його думку, буде рецесією.

Глибоке зниження цін у січні викликало протести в Китаї з боку покупців автомобілів Tesla, які купили їх раніше і втратили можливість заощадити.

Деякі власники Tesla в США скаржилися, що зниження цін також знизило вартість перепродажу їхніх автомобілів.

Цьогорічне зниження цін Tesla відбулося після майже двох років, коли компанія підвищувала ціни, не встигаючи за попитом.