Европейские страны бросились закупаться израильским оружием

Эксперты в области вооружения уже назвали эту тенденцию «эффектом Путина»: российское вторжение на Украину вызвало огромный интерес европейских стран к израильскому оружию. Этому посвящена статья в издании «Калькалист»: поводом к материалу послужило сообщение о готовящейся крупной сделке между израильского концерна «Эльбит» и правительством Дании.
Копенгаген заинтересован в приобретении новейших израильских самоходных артиллерийских установок «Атмос» и ракетных установок «Пульс». Предполагаемая сумма сделки — более четверти миллиарда долларов США.
Как отмечается в статье, за последние месяцы израильские компании заключили в Европе контракты о поставке вооружения на сотни миллионов долларов.
Румыния приобрела партию израильских беспилотников на сумму в 410 млн долларов, Швеция — мобильные передвижные комплексы, сделка оценивается в 50 млн долларов, Польша — симуляторы для подготовки пилотов самолетов F-16, стоимость сделки — десятки миллионов долларов.
ЭЛЛА ГОРЕЦКАЯ https://www.9tv.co.il/item/54572
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