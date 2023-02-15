До переговорів Києва і Кремля залучили нових гравців

З березня 2022 року переговори між Москвою і Києвом зведені до обміну полоненими і рідкісних неформальних контактів, у них бере участь російський бізнесмен Роман Абрамович, але віднедавна до процесу комунікації України і Росії долучилися й інші несподівані персонажі — російське видання «Медуза» з посиланням на джерела

Віднедавна до переговорного процесу підключилася ще одна людина з кола Абрамовича – колишній глава московського департаменту культури Сергій Капков. Наприклад, він нещодавно був у Києві та Стамбулі за дорученням Романа Абрамовича».

Видання нагадує, що з мільярдером Капкова пов’язують давні робочі стосунки: він був заступником Абрамовича, коли той на початку 2000-х був губернатором Чукотки.

Повідомляється, що Абрамович долучив Капкова до діалогу між Києвом і Москвою, оскільки вважає його «притомною людиною», яка до того ж не перебуває під санкціями і може вільно пересуватися світом.

Зокрема, Капкову, як і раніше, відкритий в’їзд в Україну. Також менше року тому Капков на додачу до російського отримав ще й ізраїльське громадянство.

За словами співрозмовників «Медузи», знайомих із перебігом переговорів, Капков бере участь не тільки в організації обміну полоненими, а й в «окремих галузевих речах». Наприклад, в обговоренні параметрів так званої «зернової угоди».