Британская разведка: Кремль обеспокоен слабостью ВПК

В Кремле обеспокоены ухудшением ситуации в российском военно-промышленном комплексе, обусловленным стратегическими и операционными просчетами в ходе планирования вторжения в Украину, утверждается в очередном отчете британской военной разведки.

В частности, внимание в отчете обращается на посещение зампредседателем совета безопасности России Дмитрием Медведевым Омского завода транспортного машиностроения. Во время встречи с руководством завода и местными властями 9 февраля Медведев сообщил о планах увеличить выпуск танков, а также о планах модернизации военной техники.

12 января Владимир Путин на совещании с членами правительства раскритиковал вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова за отсутствие заказов на самолеты. “Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали. Что вы, в самом деле, дурака-то валяете?” — сказал российский президент, обращаясь к Мантурову.

Как отмечают в британской разведке, за последние несколько недель и месяцев Владимир Путин неоднократно требовал от руководителей ВПК прилагать больше усилий для поддержки проведения “специальной военной операции”.

Производство военной техники почти наверняка находится на недостаточном уровне для успешного продолжения ведения военных действий на территории Украины, а также для поддержания военного потенциала страны в долгосрочной перспективе, считают в британской разведке.