Брат заступника очільника Офісу президента “казково” розбагатів під час війни

Брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл з величезною знижкою, а гроші нібито були взяті у позику.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста “УП” Михайла Ткача.

“Апартаменти, ділянка та паркомісце, згідно з офіційними документами, були придбані зі знижкою в декілька разів. А гроші, за словами брата, він узяв у позику”, – зазначив Ткач.

При цьому він зауважує, що чиновники часто записують майно на родичів, щоб не звітувати про неї в електронних деклараціях. А елітну нерухомість можуть використовувати в якості хабаря посадовцям.

На думку Ткача, історія братів Смирнових нагадує історію іншого заступника голови ОП Олега Татарова, який, за даними слідчих, ще до призначення на цю посаду отримав хабар у вигляді знижки на паркомісце.

“Незважаючи на обурення та вимоги суспільства звільнити Татарова з посади, він залишається працювати заступником Єрмака та має великий вплив на правоохоронну систему. А Смирнов своєю чергою в офісі президента курує судову гілку влади, яка вже багато років потребує реформи”, – додає журналіст.