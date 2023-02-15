Єврокомісія запропонувала 10-й пакет санкцій проти РФ, у який також увішли структури третіх країн, що допомагають Росії

Про це у своєму зверненні сказала президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн.

Запропоновані заборони на експорт на суму понад 11 мільярдів євро покликані позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів.

Зазначається, що пакет санкцій націлений на багато промислових товарів, які потрібні Росії і які вона не може отримати через треті країни. До таких товарів належить електроніка, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин, запасні частини для вантажівок і реактивних двигунів, а також будівельні товари, які можуть бути використані у військовому секторі.

Також, ЄС планує й надалі обмежувати експорт товарів подвійного призначення та передових технологій.

«Ми пропонуємо експортний контроль над 47 новими електронними компонентами, які можна використовувати в російських системах озброєння, включаючи безпілотники, ракети, гелікоптери», — йдеться у повідомленні.

Аби технології не були доправлені в Росію іншими, незаконними шляхами, ЄС вперше додає до санкцій структури третіх країн, які допомагають РФ, зокрема Ірану.

Нові санкції будуть введені проти кремлівських пропагандистів та воєнної еліти РФ, списки підсанкційних осіб будуть сформовані пізніше.

Також, планується провести огляд усіх російських активів, що заморожені у ЄС та які можуть бути використані для допомоги Україні.

«Ми відстежуватимемо олігархів, які намагаються сховатися чи продати свої активи, щоб уникнути санкцій. І разом з державами-членами ми проведемо огляд усіх заморожених активів російського центробанку, які зберігаються в ЄС. Нам потрібно знати, де вони розташовані та скільки вони коштують. Це надзвичайно важливо з огляду на можливе використання державних активів Росії для фінансування реконструкції України», — заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що наступного тижня буде організовано Форум координаторів санкцій, який збере всіх міжнародних партнерів, щоб посилити зусилля із застосування обмежень.