Джонни Депп вновь примерил образ Джека Воробья ради тяжелобольного мальчика

Джонни Депп вновь примерил образ капитана Джека Воробья, чтобы порадовать 11-летнего мальчика по имени Кори, страдающего от тяжелой болезни сердца. Кори — начинающий блогер, а также большой поклонник актера и «Пиратов Карибского моря».

«Я твой фанат номер один, капитан Кори», — сказал Депп в видеообращении, которое записал в образе культового персонажа кинофраншизы. Он пожелал мальчику удачи и пообещал подписаться на его канал.

Кроме того, Депп и Кори пообщались по видеосвязи. Мальчик опубликовал часть разговора у себя в канале и пообещал выложить продолжение, когда на него подпишутся 200 тысяч человек. К настоящему моменту количество фолловеров начинающего блогера уже превысило эту отметку.

Как сообщает People, с Джонни связался фонд Make-A-Wish, исполняющий желания смертельно больных детей. Кори смотрел фильмы с Деппом, восстанавливаясь после многочисленных операций на сердце.