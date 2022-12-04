До лікарень Донеччини і Луганщини привезли близько 70 поранених та більш як 230 загиблих військових РФ

Загиблих і поранених ворогів привозять до тимчасово окупованих територій України: майже 70 поранених та понад 230 тіл — у лікарнях Донеччини та Луганщини

Про це мовиться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Пресслужба повідомляє про уточнення інформації: «у період з 28 по 30 листопада цього року до 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей».

Також зазначається, що втрати особового складу вчергове привезли до місцевої лікарні Мелітополя.

Нагадаємо, станом на 3 грудня за час повномасштабної війни проти України російські окупанти втратили 90 600 осіб загиблими, 2917 танків, 280 літаків та 263 гелікоптери.