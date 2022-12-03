20 интересных фактов об азартных играх

Мы подобрали для вас 20 самых интересных фактов из истории азартных игр. Многие считают эти истории небылицами, но все они действительно происходили и этому есть подтверждения.

1. Однажды, Мансур Бахрами – профессиональный игрок в теннис из Ирана, сбежал во Францию и решил заработать себе на безбедную жизнь до старости, вложив все деньги в азартные игры. Бахрами лишился всех своих денег в первый же день и ему пришлось продолжить зарабатывать на жизнь спортом.

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2. В одной из разновидностей Тамагочи, был игровой автомат. Общественность настолько возмутил этот факт, что версию Тамагочи с автоматом запретили. Посчитали, что она может привить любовь к азартным играм детям.

Америка – увлекательная страна

3. Борьба с азартными играми во Флориде вышла на совершенно новый уровень. В одном из кафе запретили пользоваться вообще всеми гаджетами, лишь бы посетители не играли в заведении в азартные игры.

4. А вот в штате Южная Каролина, азартные игры уже давно вне закона. Предприимчивые местные жители вывозят туристом на катерах в международные воды. Там играть в азартные игры вполне законно.

5. Многие знают такую игровую карту – Harrah’s Seven Stars. Но не многие знают, что она была названа в честь 7 жён Харры.

6. В 19 веке – самым популярным видом спорта была спортивная ходьба. На гонки приходили толпы болельщиков.

7. Благодаря отточенным алгоритмам и опыту. Букмекерские конторы могут предсказать результаты выборов лучше, чем политологи.

8. Одна рекламная компанию в 2014 году случайно предсказала победу Германии в ЧМ по футболу. В рекламе мальчик говорил, что поставил все деньги на победу Германии. Так в реальности и случилось.

9. Одно из экспериментальных лекарств от болезни Паркинсона имело один небольшой побочный эффект. Болезнь вылечивалась, но люди, принимавшие лекарство, начинали хотеть играть в азартные игры. В продажу это лекарство так и не поступило.

10. В Гонконге раньше был очень густонаселённый район. Законы там никакие не действовали. Со временем, люди там начали заниматься исключительно азартными играми и проституцией.

11. Самая азартная нация – австралийцы. По подсчётам, они в год проигрывают больше всех денег.

12. Сэндвич – изобретения графа сэндвича. Однажды он играл в казино и потребовал себе такую еду, чтобы одной рукой можно было есть, второй играть.

13. В 1999 году на Нинтендо подали в суд. Истцы утверждали, что покемоны стали причиной их увлечения азартными играми. Компания Нинтендо выиграла этот суд.

14. В Канаде, люди, выигравшие в лотерею должны ответить на каверзный вопрос для получения денег. За азартные игры получить деньги в Канаде нельзя по закону. А заработать умственным трудом можно.

15. В 1970е годы Пинбол считался азартной игрой и даже был запрещён в Нью-Йорке.

16. Австралийский синдикат в 1991 году выкупил все лотерейные билетики в стране за 5 млн долларов. Выигрыш синдиката составил 27 млн долларов.

17. Майкл Джордан перед олимпийским финалом не отдыхал. И даже не готовился морально к нему. Майкл всю ночь пил и играл в азартные игры. Впрочем, это не помешало ему победить.

18. Мозг обезьяны вполне развит для того, чтобы научиться пользоваться деньгами. Капуцинов однажды научили выменивать продукты на монетки. Обезьяны начали копить деньги и покупать только те продукты, что им нравились. Богатые обезьяны вообще изобрели проституцию. Начав платить за секс бедным.

Факты из истории

19. Шахматы придумал гуру из Древней Индии. А придумал он эту игру затем, что хотел с помощью неё побороть повальное пристрастие индийцев к алкоголю. У него это получилось.

20. Никола Тесла в детстве был заядлым игроманом. Он проиграл в казино все деньги, которые ему дали на обучение, затем бросил школу и заработал нервный срыв.