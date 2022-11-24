Міністр оборони Польщі попросив Німеччину передати Patriot Україні

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини передати пропоновані Польщі батареї Patriot Україні для розміщення біля західного кордону.

Як пише «Європейська правда», про це він написав у Twitter.

«Після подальших ракетних обстрілів Росії, я попросив Німеччину, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot були перекинуті в Україну і розміщені на західному кордоні. Це вбереже Україну від подальших жертв і знеструмлень та підвищить безпеку на нашому східному кордоні» — написав Блащак у Twitter.

Раніше голова правлячої партії «Право та справедливість» Ярослав Качинський заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні.

Нагадаємо, Німеччина запропонувала Варшаві систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після падіння ракети неподалік кордону з Україною.